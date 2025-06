Caldo Estremo: Allerta Bollino Rosso e Arancione in Italia

L’ondata di caldo che affligge l’Italia raggiunge il suo apice oggi, venerdì 13 giugno. Il ministero della Salute ha emesso un bollino rosso, il massimo di livello 3, per le città di Bolzano, Campobasso e Perugia. Otto città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino, si trovano invece sotto bollino arancione, che indica un’allerta di livello 2.

Il bollino rosso segnala “condizioni di emergenza” che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone vulnerabili, come anziani e bambini piccoli, ma anche di individui sani e attivi. Al contrario, il bollino arancione avverte di “condizioni meteorologiche potenzialmente a rischio per la salute”.

Il ministero monitora 27 città, con previsioni aggiornate ogni 24, 48 e 72 ore, per tenere sotto controllo gli effetti del caldo estremo.

Fonte: www.adnkronos.com