Caldo estivo in Italia: proteggi i tuoi animali domestici

L’estate è caratterizzata da alte temperature che mettono a rischio anche gli animali domestici, come cani e gatti. Questi animali, che vivono in appartamento, in giardino o in città, possono soffrire di colpi di calore, specialmente durante le giornate più afose.

È importante saper riconoscere i sintomi di allerta. I segnali variano, ma di solito includono respirazione accelerata e affannosa, salivazione eccessiva, gengive arrossate o bluastre, vomito o diarrea, debolezza, difficoltà nei movimenti e aumento della frequenza cardiaca. In situazioni gravi, la temperatura corporea può superare i 40 gradi, portando a confusione, convulsioni o anche perdita di coscienza.

Se si sospetta un colpo di calore, il primo passo è contattare immediatamente il veterinario. Nel frattempo, è possibile adottare alcune misure per ridurre la temperatura dell’animale. Spostarlo in un luogo fresco e ombreggiato, bagnarlo delicatamente con acqua fresca su ascelle, interno coscia e zampe, o avvolgerlo brevemente in un asciugamano umido può essere utile. Inoltre, garantire una buona ventilazione, magari con un ventilatore, aiuta a disperdere il calore.

La prevenzione è fondamentale. È consigliabile evitare le ore più calde, assicurare sempre acqua fresca e limitare l’attività fisica intensa. Prestare attenzione alle superfici roventi, come asfalto e cemento, è essenziale per evitare ustioni alle zampe. Queste semplici misure possono contribuire a garantire un’estate serena per i nostri animali.