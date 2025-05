Caldo Estivo: Allerta Rossa in 9 Città Italiane

L’estate non è ancora ufficialmente iniziata, ma l’anticiclone sta portando temperature in aumento in diverse città italiane, soprattutto al Centro-Nord. Secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, il rischio di emergenze legate al caldo sta aumentando, passando da verde a giallo.

Attualmente, quattro città — Bolzano, Firenze, Perugia e Roma — sono indicate come a rischio di livello 1, segnalando possibili condizioni meteorologiche precursori di un’ondata di calore. Nel giro di 72 ore, il numero delle città con Bollino giallo potrebbe aumentare a nove, includendo Bologna, Brescia, Milano, Torino e Verona.

Il Ministero offre bollettini giornalieri per monitorare gli effetti del caldo sulla salute in 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Questa iniziativa è attiva da maggio a settembre e i bollettini vengono aggiornati dal lunedì al venerdì alle 11:00. Le informazioni sono disponibili anche tramite l’app “Caldo e Salute” per dispositivi Android, scaricabile su Google Play.

Fonte: www.adnkronos.com