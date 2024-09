Caldo e sole a Milano e Roma, ma durerà poco

Il 6 settembre 2024 segna un ritorno del caldo in Italia, sebbene non afoso, con una pausa dalla pioggia dopo i recenti nubifragi che hanno colpito il Nord, in particolare Milano, e il Centro, con Roma sotto una bomba d’acqua. Oggi molte regioni, soprattutto al Sud, godranno di un rialzo delle temperature estive mentre il maltempo si allenta. Tuttavia, la coda della prima burrasca di settembre porterà condizioni meteorologiche instabili in Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante, e ombrelli saranno utili in Alta Toscana e nelle zone adriatiche.

A Milano, in particolare, si mantiene un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico a seguito della pioggia record, estesa anche ad altre aree della Lombardia, come i Laghi e le Prealpi Varesine. La Protezione Civile ha emesso allerta gialla per temporali in diverse regioni tra cui Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Puglia.

Il meteorologo Lorenzo Tedici prevede che l’estate stia per finire, specialmente al Nord, dove il caldo e il sole lasceranno spazio a nuove perturbazioni in arrivo tra domenica e mercoledì. Le temperature al Sud oggi possono raggiungere i 38 gradi e toccare i 39 durante il weekend, mentre Roma vedrà un calo previsto a 30 gradi dopo un periodo di temperature molto elevate.

Il weekend inizierà sotto il sole, ma da domenica si anticipa l’arrivo di aria instabile dal Nord Europa, causando la formazione di un ciclone nel mar Ligure. Ciò porterà a piogge e temporali, in particolare nel Nord Est e in gran parte del Centro-Sud. La situazione meteo potrebbe peggiorare nei giorni successivi, con l’arrivo di nuove perturbazioni e un rischio di nubifragi e allagamenti.

In conclusione, l’Italia si prepara a un cambiamento meteorologico significativo, con un clima diviso: il caldo persisterà al Sud, mentre il Nord e le regioni centrali dovranno affrontare instabilità e possibili fenomeni avversi.