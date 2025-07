Caldo e cuore: come proteggere il sistema cardiovascolare

Con l’arrivo della stagione estiva, è importante prestare attenzione agli effetti del caldo sulla salute, in particolare sul sistema cardiovascolare. Gli esperti avvertono che le alte temperature possono avere un impatto significativo sulla circolazione sanguigna.

Durante i periodi di caldo intenso, si verifica una vasodilatazione, ovvero una dilatazione dei vasi sanguigni che provoca una diminuzione della pressione arteriosa. Per compensare questo abbassamento, il cuore può aumentare la propria frequenza battituale, con il rischio di andare in sofferenza. Un sintomo comune in questi casi è il cardiopalmo, ovvero le palpitazioni, che possono essere sia una risposta fisiologica che un segnale di avvicinamento a problematiche cardiache. È importante monitorare questo sintomo, soprattutto quando la frequenza supera i 100 battiti al minuto in modo costante. Le palpitazioni possono spesso accompagnarsi a una sensazione di fiacchezza persistente, un’anomalia che non dovrebbe essere trascurata.

In vista di un’estate calda, è consigliabile mantenere uno stile di vita salutare, prestando particolare attenzione ai segnali del nostro corpo per evitare possibili complicanze legate a condizioni drastiche di temperatura.