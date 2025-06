Caldo Africano e Temporali: Meteo Estremo in Italia a Giugno

Inizio di giugno caratterizzato da un mix di caldo africano e temporali in Italia. Mentre il Centro-Sud del Paese sperimenta temperature elevate, superando i 33°C in zone interne di Sardegna e Puglia, il Nord è esposto a flussi più freschi e instabili, con temporali attesi specialmente nelle Alpi, Prealpi, e nelle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il meteorologo Federico Brescia di www.ilmeteo.it avverte che questo clima diverrà evidente durante la Festa della Repubblica, con forti temporali che potrebbero rovinare le escursioni nelle aree alpine. In particolare, il rischio di grandine di media o grossa dimensione non deve essere sottovalutato.

Durante la settimana, fino a giovedì 5, il Centro-Sud continuerà a beneficiare dell’anticiclone, mentre il Nord si prepara a possibili eventi temporaleschi. Questo scenario ricorda le estati passate, con un caldo sempre più intenso nel Mediterraneo sud-occidentale.

Negli ultimi giorni, le temperature hanno superato i 30-32°C in molte città italiane. Il clima dell’Europa occidentale, una volta mite, sta diventando sempre più estremo, evidenziando gli effetti del riscaldamento globale, come dimostrano i record di caldo stabiliti recentemente in Portogallo, Spagna e Francia.

Per i dettagli del tempo: lunedì 2, al Nord soleggiato con temporali nel pomeriggio, al Centro e al Sud caldo estivo. Martedì 3, temporali sulle Alpi nel Nord, mentre il Centro e il Sud rimangono caldi e soleggiati. Mercoledì 4 si prevedono temporali nelle pianure di Lombardia e Piemonte, con il caldo che persiste al Centro e al Sud. La tendenza indica un rafforzamento dell’anticiclone africano.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com