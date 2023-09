Calderone, 'avere cura e attenzione in preservare funzione Inps'

“Bisogna avere cura e attenzione nel preservare la funzione dell’Istituto. Questo deve essere assolutamente il nostro compito e anche il punto di riferimento di quelle che devono essere le nostre azioni”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del Lavoro, intervenendo alla presentazione del XXII Rapporto annuale Inps alla Camera dei Deputati.

“Abbiamo disegnato – ha aggiunto -, insieme al direttore Caridi e alla struttura dell’Inps, un nuovo ammortizzatore unico emergenziale che ci consente di estremamente veloci nel processare le domande e nel fare arrivare a chi ne ha bisogno i necessari sostegni. Siamo stati talmente veloci che l’Inps è più veloce a pagare che le aziende a fare le domande”.

“Dai dati del rapporto emerge un mercato del lavoro nel 2022 in sostanziale continuità con i dati pubblicati dall’Istat proprio oggi. Un mercato del lavoro in generale ripresa, più rapporti di lavoro subordinati e a tempo indeterminato, meno ammortizzatori sociali, più ore lavorate, più retribuzioni e più contributi versati. C’è un tema dimissioni – spiega il ministro -, che a me restituisce la sensazione di una dinamicità attuale del nostro mercato del lavoro, del fatto che in questo momento c’è la possibilità di smettere di lavorare in un determinato contesto e per un’azienda perchè c’è la possibilità invece di incontrare e attivare un altro percorso lavorativo”