Caldarroste e Vino Novello: la Festa d’Autunno ad Anzio

Anzio si prepara a festeggiare con la Castagnata di Novembre, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre. Per la sua 22ª edizione, il Campo dell’Oratorio Santi Pio e Antonio accoglierà visitatori in cerca di tradizione e convivialità, con ingresso da via Giacomo Matteotti 15.

Le caldarroste fumanti saranno le vere protagoniste dell’evento, da gustare insieme al Vino Novello. Oltre a queste delizie, si potranno assaporare i piatti tipici della cucina marinara locale, dalle fritture di pesce al pesce alla griglia, fino alla carne alla piastra e ai tradizionali dolci.

La Castagnata di Novembre rappresenta anche un momento di solidarietà, incontro e condivisione. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Anzio con il patrocinio del Comune, ha come obiettivo il supporto a progetti caritatevoli e sociali, con il ricavato destinato alla Caritas di zona.

Oltre al cibo, l’evento offrirà musica e intrattenimento per tutti, grandi e piccoli. I visitatori potranno passeggiare nel centro storico, ammirando le riviere anziate e scoprendo luoghi storici come la Villa Imperiale di Nerone e la Chiesa settecentesca dei Santi Pio e Antonio.

Tre giorni dedicati al piacere delle piccole cose, con un sorriso, un brindisi e un gesto di solidarietà, rendendo questo fine settimana un’occasione speciale all’insegna del gusto.

