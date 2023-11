Calcutta torna sul palco: annunciati i prossimi appuntamenti

Parte il tour estivo di Calcutta con 13 concerti nelle principali piazze italiane: tra queste, il Locus Festival di Bari e il Lucca Summer Festival.

Dopo anni di attesa dall’ultimo esordio in pubblico per l’album Evergreen, ieri mattina Calcutta ha annunciato le date del suo nuovo tour atteso per la prossima estate. La notizia arriva dopo il successo del suo ultimo disco, Relax, che verrà presentato dal vivo dall’artista nelle maggiori città italiane.

Calcutta annuncia i prossimi concerti

Con un post su Instagram, Edoardo D’Erme ha presentato le date ufficiali del Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà in giro per l’Italia con 13 concerti. Dando omaggio al suo nuovo album Relax, regalerà finalmente ai suoi fan la gioia di ascoltare le sue canzoni dal vivo.

Il cantautore originario di Latina, oltre ai nuovi brani eseguirà anche i grandi successi che hanno segnato gli ultimi anni, con il suo stile fuori dagli schemi canonici. Gioia per i fan pugliesi, che potranno ascoltare Calcutta al Locus Festival di Bari. L’artista farà tappa anche al Lucca Summer Festival.

Gli organizzatori di quest’ultimo, dichiarano: “Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente”.

Le date del tour 2024

Le date del prossimo tour di Calcutta in programma per l’estate 2024, sono:

22 giugno 2024 – ​ Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

– Stadio Comunale G. Teghil 26 giugno 2024 – ​Servigliano (FM) – NoSound Fest

(FM) – NoSound Fest 28 giugno 2024​ – Bari – Locus Festival

– Locus Festival 30 giugno 2024 – ​ Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

– Ippodromo delle Capannelle 05 luglio 2024​​ – Alba (CN) – Collisioni Festival

(CN) – Collisioni Festival 07 luglio 2024​​ – Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

– Piazza Ariostea 11 luglio 2024 – ​​ Lucca Summer Festival

13 luglio 2024​​ – Villafranca di Verona – Castello Scaligero

– Castello Scaligero 17 luglio 2024​​ – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

– Ippodromo SNAI San Siro 20 luglio 2024​​ – Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

– Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani 23 luglio 2024 – ​​Cosenza – Be Alternative Festival

– Be Alternative Festival 25 luglio 2024​​ – Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

– Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest 28 luglio 2024​​ – Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi

I biglietti in vendita dalle 11 di giovedì 9 novembre su ticketone.it