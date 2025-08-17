Calciomercato: Zhegrova tra Marsiglia e Juventus

Edon Zhegrova, un esterno offensivo di nazionalità kosovara, potrebbe cambiare squadra durante l’attuale sessione estiva di calciomercato. Il Marsiglia è fortemente interessato al giocatore e sta trattando con il Lille per portarlo in squadra. Contestualmente, anche la Juventus ha avviato contatti esplorativi per valutare la possibilità di ingaggiare Zhegrova, ma prima deve gestire eventuali uscite di giocatori.

Nella scorsa stagione, Zhegrova ha collezionato 24 presenze e ha segnato 11 gol tra le competizioni di Champions League, Ligue 1 e Coppa di Francia.