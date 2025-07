Calciomercato: ultime trattative e colpi in Serie A da seguire

Nel mondo del calcio, il mercato estivo è entrato nel vivo, con diverse trattative e trasferimenti che interessano le principali squadre di Serie A e non solo. I club italiani stanno cercando di rinforzare le loro rose in vista della prossima stagione e dei tornei internazionali.

Nella giornata di lunedì 21 luglio, il Milan e la Roma si sono concentrate sugli esterni, mentre l’Inter ha puntato su Ademola Lookman dell’Atalanta, in attesa di chiudere il colpo. Nel frattempo, il Como ha confermato l’acquisizione del difensore Jacobo Ramón dal Real Madrid per 2,5 milioni di euro, mantenendo anche il 50% sulla futura rivendita.

La Juventus, invece, ha visto frenato il proprio mercato a causa delle trattative in corso per Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Un’altra notizia importante della giornata riguarda Mateo Retegui, ufficializzato come nuovo attaccante dell’Al-Qadsiah, dopo una sola stagione con l’Atalanta.

Tra i movimenti più interessanti, Victor Osimhen è diretto al Galatasaray, con il trasferimento previsto per domani, mentre Tommaso Pobega tornerà al Bologna con formula di prestito e obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Il Cagliari si sta muovendo per rinforzarsi, con Folorunsho atteso per le visite mediche.

Rimanendo nella capitale, la Roma si è inserita nella corsa per Wesley del Flamengo, mentre l’Ajax ha quasi chiuso l’accordo per Oscar Gloukh, che è cercato anche dai giallorossi. Infine, il mercato europeo vede la Premier League in testa per spesa, con investimenti che superano di gran lunga quelli della Serie A.