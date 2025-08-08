Calciomercato: ultime trattative di Napoli e Serie A in 2025

Il calciomercato continua a regalare colpi di scena tra le squadre di Serie A e non solo. Novità importanti emergono dagli affari in corso.

Il Napoli ha definitivamente chiuso l’operazione per l’acquisto di Miguel Gutierrez dal Girona, con un investimento di circa 20 milioni di euro. Gli ultimi dettagli sono in fase di definizione, ma il trasferimento appare ormai certo.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid è attivamente interessato a Giacomo Raspadori e i contatti tra i due club stanno proseguendo. Si prevedono sviluppi significativi nelle prossime ore riguardo a questa trattativa.

Il Milan, invece, guarda con attenzione a Zachary Athekame, ma le richieste del club svizzero Young Boys hanno fatto lievitare il prezzo oltre il budget rossonero di 10 milioni di euro. Nonostante ciò, il giocatore ha manifestato la sua preferenza per trasferirsi a Milano.

Per il Como, il trasferimento di Alvaro Morata si avvicina alla conclusione: il via libera del Galatasaray è stato ottenuto, e l’attaccante potrebbe firmare a breve per un prestito che prevede un riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Nel frattempo, il Nottingham Forest è in corsa per Yunus Musah, offrendosi di acquistarlo per circa 30 milioni. Il Napoli continua a monitorare la situazione, considerando l’opzione Miretti in caso di un esito sfavorevole.

Infine, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Simeone, mentre il Pisa ha concluso l’acquisto di Nzola dalla Fiorentina in prestito, con diritto di riscatto. Sul piatto ci sono altresì diverse trattative in corso in Serie B, con vari acquisti già ufficializzati.