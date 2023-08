Calciomercato, ultime news: Caicedo da record, Kane parte

Moises Caicedo al centro di un calciomercato da record, almeno in Premier League. Il Liverpool ha offerto 127 milioni di euro per il 21enne centrocampista del Brighton: il club ha accettato l’offerta ma, secondo le ultime news, il giocatore non ha ancora detto sì ai reds. Caicedo attende il rilancio del Chelsea, sua destinazione preferita. Se i blues pareggiassero l’offerta presentata dal Liverpool al Brighton, il giocatore potrebbe finire a Londra. Dalla capitale, intanto, sta per decollare Harry Kane. Il trasferimento del 30enne centravanti inglese dal Tottenham al Bayern Monaco è in dirittura d’arrivo. I campioni di Germania, a quanto pare, verseranno nelle casse degli Spurs almeno 100 milioni di euro: la cifra potrebbe arrivare anche a 120 milioni con una serie di bonus. Per Kane, pronto un ricco contratto quadriennale. L’affare rischia di avviare un domino che può condizionare anche le strategie della Juventus. Il Tottenham, a poche ore dall’inizio della Premier League, si troverebbe senza la punta titolare. Sul mercato è disponibile Romelu Lukaku: il 30enne centravanti belga non rientra nei progetti del Chelsea, che nelle ultime ore ha rallentato il dialogo con la Juventus per far quadrare lo scambio con Dusan Vlahovic.