Calciomercato: tutti i movimenti della Serie A e Serie B oggi

Il mercato calcistico entra nel vivo con diverse trattative che stanno animando le ultime ore. L’Inter, tramite il suo amministratore delegato Beppe Marotta, ha confermato l’interesse per Lookman, avvertendo che se non si arriverà a una conclusione a breve, il club procederà in un’altra direzione.

Intanto, l’attaccante Victor Osimhen è vicino al trasferimento al Galatasaray, con l’operazione che è praticamente conclusa: mancano solo le firme per ufficializzare il passaggio da Napoli.

La Roma sta lavorando per ufficializzare l’arrivo di Devis Vasquez, portiere svincolato che ha già svolto le visite mediche. Inoltre, il club giallorosso è in trattativa avanzata per il difensore Daniele Ghilardi del Verona, con l’accordo che potrebbe arrivare a breve.

Anche il Genoa si muove sul mercato: i giocatori Colombo e Ostigard sono stati accolti in città e stanno effettuando le visite mediche.

Il Milan, invece, ha rimodulato l’offerta per Jashari; il direttore sportivo Igli Tare ha dichiarato che la proposta è considerevole, ma non ci sarà spazio per ulteriori aumenti.

Infine, la Juventus ha visto il rientro di Douglas Luiz alla Continassa, dove dovrà rispondere di un’assenza ingiustificata nei giorni scorsi. La sessione di mercato continua a riservare sorprese e colpi di scena, con molte squadre attive nella costruzione dei propri rosters.