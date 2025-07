Calciomercato: tutte le ultime news e trasferimenti

Il calciomercato estivo continua a movimentare il mondo del calcio, alimentando voci e ufficializzazioni in Italia e oltreconfine. Le ultime notizie riguardano diversi trasferimenti e trattative in corso.

Rafinha ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 39 anni, chiudendo così una lunga carriera nel mondo del calcio. Nel frattempo, il Club Brugge riaccoglie Jashari, che riprende ad allenarsi, mentre il Milan lo considera comunque una priorità.

Le trattative coinvolgono anche il Como, che si avvicina all’ingaggio di Morata dopo che l’affare Osimhen con il Galatasaray ha aperto nuove opportunità. L’Hellas Verona comunica il ritorno di Valentini, ufficializzando il trasferimento del difensore.

Hugo Ekitike è pronto a unirsi al Liverpool, con un trasferimento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 90 milioni di euro. Giuseppe Pezzella lascia l’Empoli e si trasferisce alla Cremonese, dove domani svolgerà le visite mediche, mentre il club sta continuando a trattare anche per Maleh.

Il Sassuolo sta intensificando i contatti per portare Fadera dal Como, mentre Folorunsho è atteso al Cagliari con un annuncio imminente. La Juventus sembra prossima a ufficializzare Conceicao, mentre Mbangula è diretto al Werder Brema.

Il Milan sta concludendo i contatti per Pervis Estupinan del Brighton, che potrebbe sostituire Theo Hernandez. Ademola Lookman dell’Atalanta si è promesso all’Inter, ma la trattativa necessita di ulteriori sviluppi. Infine, Jorge Mendes sta lavorando per portare Denzel Dumfries al Barcellona, anche se il club spagnolo non ha ancora formulato un’offerta ufficiale.