Calciomercato: tutte le novità sui trasferimenti in Serie A

La finestra di calciomercato porta molte novità in Serie A, con numerosi movimenti tra i club. Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Lucca, mentre Sam Beukema, difensore in arrivo, ha completato le visite mediche.

La Roma è in fase di chiusura per l’acquisto di El Aynaoui dal Lens, con un accordo verbale già raggiunto e lo scambio di documenti previsto nelle prossime ore. La Fiorentina punta a riportare Franck Kessie, mentre il Milan sta lavorando su più fronti, con un’offerta da 12 milioni per Pervis Estupinan e un sondaggio per Rasmus Hojlund.

In casa rossonera, è ufficiale anche l’arrivo di Pietro Terracciano e la cessione di Marco Sportiello all’Atalanta. Per il Sassuolo, sono agli ultimi dettagli i negoziati per la cessione di Laurientè al Sunderland, mentre il Parma ha avviato una trattativa per Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

La Juventus ha attirato l’attenzione del Newcastle per il giovane Savona, e l’Inter ha presentato un’offerta per Lookman all’Atalanta, ma i nerazzurri devono affrontare un rifiuto da parte della Dea.

Il mercato prosegue con un intenso scambio di informazioni, cessioni e acquisizioni, mentre diverse squadre si preparano a rinforzare le proprie rose per la nuova stagione.