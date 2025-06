Calciomercato: tutte le novità su acquisti e cessioni!

Il Barcellona è attivamente coinvolto nell’acquisto di Nico Williams, mentre Ansu Fati potrebbe lasciare il club in prestito. Si apre la finestra per il riscatto di giocatori da prestiti, con varie squadre che pianificano le proprie mosse. L’Inter ha espresso interesse per Bonny, mentre Marotta ha affermato che non ci sono richieste per Calhanoglu. Nicolas Jackson del Chelsea è sotto osservazione da Juventus e Napoli, mentre Sancho è conteso tra i due club. Il Bologna è alla ricerca di attaccanti, tra cui Pinamonti, che il Genoa potrebbe non riscattare.

Le panchine di Serie A e B sono in fase di definizione, e si segnala un forte movimento di mercato, inclusi acquisti e cessioni. Il Milan valuta le uscite, con Theo e Adli in situazioni da monitorare. Comunicate anche le cessioni record dell’Empoli. La Fiorentina è in trattativa per Fazzini, mentre il Cagliari si prepara a riscattare alcuni giocatori e valutare altri profili.

Infine, si nota che il Napoli sta mirando a un’affermazione sempre più anglosassone, seguendo diversi giocatori dalla Premier League. Sarri ha commentato il suo ritorno alla Lazio, esprimendo dubbi ma anche desiderio di affrontare nuove sfide. In generale, i club stanno attuando strategie astute per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sport.sky.it