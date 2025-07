Calciomercato: tutte le novità di oggi tra acquisti e cessioni

Il calciomercato italiano vive una fase particolarmente attiva, con numerose trattative che coinvolgono diverse squadre di Serie A e B. Oggi si registrano importanti novità per Napoli, Fiorentina, Milan e altre formazioni.

Il Napoli sta accelerando per completare la propria rosa in vista della nuova stagione. Oltre all’attaccante Noa Lang, il club ha ufficializzato l’arrivo del difensore Sam Beukema dal Bologna. Il giocatore, che ha già svolto le visite mediche, arriva per 31 milioni di euro e ha firmato fino al 2030. Inoltre, il Napoli ha acquisito Lorenzo Lucca, ex Udinese, con un prestito che prevede un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

La Fiorentina ha puntato gli occhi su Franck Kessié, attualmente all’Al-Ahli in Arabia Saudita. L’ex centrocampista del Milan e del Barcellona è un obiettivo per rinforzare il centrocampo della squadra di Stefano Pioli. Nel frattempo, il Milan ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro per il terzino colombiano Pervis Estupinan del Brighton, anche se il club inglese valuta il giocatore a una cifra superiore. Il Milan sta inoltre sondando il terreno per l’attaccante danese Rasmus Hojlund, attualmente al Manchester United.

Altre trattative in corso includono quella tra Sassuolo e Sunderland per il trasferimento di Armand Laurienté a 20 milioni di euro. Gli emiliani stanno considerando il giovane Buchanan dell’Inter come potenziale sostituto. La Roma ha raggiunto un accordo verbale con il Lens per il giovane attaccante El Aynaoui, per un totale di 25 milioni di euro più bonus, mentre è in fase di trattativa il difensore Daniele Ghilardi dal Verona.

Infine, la Cremonese punta su Martin Erlic e su Roberto Gagliardini, svincolato, mentre il Torino sta trattando per Gaetano Oristanio dal Venezia e il Parma è in corsa per Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.