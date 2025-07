Calciomercato: trattative e novità sui club di Serie A

Il mercato calcistico entra nel vivo con diverse trattative che caratterizzano la giornata. La Juventus ha offerto 22 milioni per il trasferimento di Francisco Conceicao dal Porto, che ha respinto questa proposta chiedendo 25 milioni. Nel frattempo, l’Inter ha fatto sapere che il centrocampista Calhanoglu resterà nel club, dopo un incontro con il Galatasaray nelle ultime ore, durante il quale non si è raggiunto un accordo.

L’Atalanta ha confermato l’accordo per la cessione di Retegui all’Al Qadsiah per un totale di circa 68 milioni, mentre la Fiorentina si sta concentrando sulle conferme di giocatori chiave come Kean, Dodo e Mandragora, con i rinnovi in fase di trattativa.

In casa Napoli, la situazione di Victor Osimhen è delicata: il Galatasaray ha avanzato un’offerta di 75 milioni, ma il club azzurro attende garanzie bancarie prima di procedere. Per quanto riguarda la difesa, Beukema del Bologna è vicino a firmare con il Napoli, con le visite mediche previste per la prossima settimana.

Inoltre, il Bologna sta cercando di definire l’acquisto di Kevin dallo Shakhtar Donetsk, avendo già presentato un’offerta di 15 milioni. Il mercato di Serie A continua a muoversi rapidamente, con diversi club attivi nelle rispettive strategie di rafforzamento.