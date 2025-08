Calciomercato: trattative e novità di oggi in Serie A

Il calciomercato estivo continua a infiammare le discussioni nel mondo del calcio italiano. Diverse squadre sono attivamente impegnate a finalizzare trattative per rafforzare le proprie rose.

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Brugge per l’acquisto di Jashari, con l’affare che si chiude a 34 milioni di euro più 3 di bonus. In parallelo, i rossoneri stanno cercando di ottenere Athekame dallo Young Boys, lavorando per avvicinarsi alla cifra richiesta di 10 milioni.

Il Napoli sta facendo progressi nella trattativa per Miretti della Juventus, offrendo 14 milioni, cifra che si avvicina alle richieste bianconere. Inoltre, continuano i contatti con l’Atletico Madrid per l’attaccante Raspadori, il cui trasferimento prende piede nei colloqui.

In casa Juventus, Weah ha lasciato il ritiro, destinazione Marsiglia, dove arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Intanto, il Torino è vicinissimo a chiudere l’arrivo di Simeone dal Napoli.

Sul fronte Fiorentina, la trattativa per Beltran con il Flamengo è saltata; il giocatore non ha dato il suo consenso. Per il genovese Adam Žulevič, invece, è già ufficiale il trasferimento al Genoa.

Altre operazioni in corso riguardano l’Udinese, che ha fatto un tentativo per Axel Witsel, e il Pisa, dove Nzola è atteso per le visite mediche. Lookman, attaccante dell’Atalanta, non si è presentato all’allenamento, complicando ulteriormente la sua situazione.

Mentre il calciomercato entra nella sua fase cruciale, i club cercano di chiudere le operazioni più importanti in vista dell’inizio della nuova stagione.