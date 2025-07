Calciomercato: trattative e novità dalle principali squadre italiane

Il calciomercato si infiamma, con diverse operazioni e trattative in corso tra i club di Serie A. L’Atalanta sta valutando un’offerta da 60 milioni più bonus per Retegui, attualmente corteggiato dall’Al-Qadsiah che ha proposto un ingaggio di 20 milioni a stagione per quattro anni.

Nel frattempo, il Como ha ricevuto un rifiuto da Malick Thiaw, il cui agente ha comunicato che il giocatore non intende trasferirsi. In casa Napoli, il Galatasaray ha formalizzato un’offerta di 75 milioni per Osimhen, e si sta discutendo un contratto di quattro anni a 16 milioni netti per il calciatore. A riguardo, nuove trattative per Juanlu del Siviglia sono in corso, con il club spagnolo che chiede 17 milioni.

La Roma, invece, è attiva sul mercato e sta cercando di chiudere per Wesley, Rios e Ferguson, con un investimento stimato per Wesley superiore ai 25 milioni. Anche la sua trattativa per il portiere Svilar è a buon punto, con un rinnovo fino al 2030 in dirittura d’arrivo.

Il Milan ha avviato contatti per Boniface del Leverkusen, mentre l’Inter esplora l’opzione di Nkunku per rinforzare l’attacco. Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A con la Fiorentina, diventando il calciatore più anziano a farlo dopo una lunga assenza.

Infine, la Commissione d’appello del DNCG ha riammesso l’Olympique Lione in Ligue 1, notificando anche che il club dovrà attenersi a restrizioni sui trasferimenti e stipendi.