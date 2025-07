Calciomercato: trattative e colpi di scena del 13 luglio

La giornata del 13 luglio è caratterizzata da importanti novità nel calciomercato italiano. Diverse squadre sono attive nel rafforzare le proprie rose in vista della nuova stagione.

L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo di Emmanuel Gyabuaa, centrocampista di origini ghanesi proveniente dall’Atalanta. Il trasferimento è avvenuto in prestito con diritto di opzione e controopzione. Gyabuaa, 21 anni, ha una carriera che include esperienze con le maglie di Parma, Perugia e Pescara, accumulando 114 presenze tra le varie categorie nazionali.

Il Napoli è vicino all’acquisto di Sam Beukema, per un deal che si aggira intorno ai 30 milioni, bonus inclusi. Le visite mediche per lui e per Noa Lang sono previste tra martedì e mercoledì. Nel frattempo, il Verona ha avviato una trattativa per il difensore centrale Ebosse dell’Udinese, mentre la Fiorentina ha sorpreso tutti annunciando l’acquisto di Eman Kospo, difensore classe 2007, dal Barcellona.

È ufficiale anche il trasferimento di Eddy Cabianca alla Salernitana, che lo ha prelevato dalla Cremonese con un prestito fino al 2026, comprensivo di diritto di riscatto. Infine, la Sampdoria ha nominato Massimo Donati come nuovo allenatore.

Altri movimenti riguardano il Cagliari, che non abbandona la pista per Sebastiano Esposito, attaccante in scadenza con l’Inter, e il Venezia, che ha ingaggiato l’attaccante Casos con un contratto triennale. A Roma, il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini ha già iniziato il raduno al Trigoria, accolto dai tifosi.