Calciomercato, trattative calde tra Roma e Torino

Da StraNotizie
Nella giornata di oggi, diverse trattative di calciomercato stanno prendendo piede in Italia. Il Napoli ha avviato le visite mediche per Miguel Gutierrez, un terzino spagnolo, con un’operazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. All’Atalanta, Zalewski sta completando la prima fase delle sue visite mediche per un trasferimento che costerà 17 milioni di euro.

La Roma, invece, sta affrontando delle difficoltà nella trattativa per Sancho, poiché il giocatore non sembra convinto della destinazione. Parallelamente, il Bologna è in contatto positivo con l’Inter per acquisire Asllani con un’operazione a titolo definitivo.

Il Milan, sotto la direzione sportiva di Igli Tare, sta osservando le possibilità di prendere Hojlund, ma il giocatore sembra esitante riguardo alla formula del prestito. Tare ha anche menzionato Vlahovic come un’altra opzione per rinforzare l’attacco rossonero.

Infine, il Napoli è in attesa di novità riguardanti l’infortunio di Lukaku. La situazione sembra seria e il club potrebbe dover tornare sul mercato per cercare un sostituto. I dettagli sulle varie operazioni di mercato continuano a evolversi, e ci si aspetta che gli sviluppi siano rapidi nei prossimi giorni.

