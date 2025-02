Calciomercato stressa tifosi e giocatori, psicologo sportivo: “C’è l’effetto Zeigarnik”

Il calciomercato di gennaio rappresenta un momento cruciale per le squadre di calcio, in particolare per quelle in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione deludente. La chiusura della finestra di mercato, fissata per il 3 febbraio, genera un clima di attesa tra i tifosi, ansiosi di scoprire i possibili trasferimenti e le trattative in corso. Questo periodo provoca emozioni altalenanti, con i tifosi che passano dall’euforia allo scetticismo. Oggi i nomi di giocatori come Cesare Casadei e Pietro Comuzzo riempiono le bacheche social, in attesa di ‘bombe’ di mercato.

Secondo Pietro Bussotti, psicologo dello sport, il calciomercato ha profonde conseguenze psicologiche. Per i tifosi, amplifica il senso di appartenenza, mentre per i calciatori crea incertezza e ansia, costretti a rimanere concentrati sulla preparazione nonostante non sappiano dove giocheranno. Le speculazioni sui social aumentano lo stress tra i tifosi, che rimangono attaccati alla suspense fino alla scadenza del mercato, attratti dall’effetto Zeigarnik, che li porta a ricordare meglio le situazioni incomplete.

Per i calciatori, entrare nel mercato di gennaio può essere un’opportunità o una bocciatura. Spesso, sperimentano una perdita di controllo sulla propria carriera a causa delle decisioni delle società. La valutazione delle loro competenze è visibile sui social, il che può influenzare negativamente la loro autostima. Inoltre, il cambiamento di squadra implica nuove aspettative e la necessità di dimostrare il proprio valore rapidamente. Infine, l’emozione collettiva del calciomercato porta molti di noi a sentirci esperti, sognando trasferimenti e investimenti nel calcio.