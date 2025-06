Calciomercato Serie B: Le Mosse Chiave del Padova

Dopo i festeggiamenti per la promozione in Serie B, il club biancoscudato si prepara a costruire il futuro. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha ricevuto l’approvazione dalla proprietà per avviare il mercato estivo in vista della stagione 2025/2026. Joseph Marie Oughourlian, azionista di maggioranza, ha confermato la volontà di investire nella squadra, escludendo al momento la cessione della società.

Il progetto tecnico, in collaborazione con l’allenatore Matteo Andreoletti, si concentrerà sul modulo 3-5-2, con attenzione rivolta a giovani promettenti e a giocatori esperti. Una delle prime mosse potrebbe essere il ritorno di Vasic, reduce da una stagione difficile a Palermo. Tra le priorità di Mirabelli ci sono anche i rinnovi di contratti per i giocatori considerati fondamentali, come Bortolussi, Favale, Perrotta, Fusi e Varas.

Sul fronte delle uscite, Valente, Russini e Cretella sono sulla lista dei partenti, mentre Kirwan e Liguori non vedranno rinnovati i loro contratti, terminando così la loro esperienza con il club patavino. Con l’implementazione del 3-5-2, cambia anche il profilo dei giocatori ricercati: ci sarà meno spazio per gli esterni offensivi, che verranno ceduti, per fare posto a due punte centrali destinate a diventare i terminali dell’attacco nella nuova impostazione tattica.

Fonte: www.lapiazzaweb.it