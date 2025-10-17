16.2 C
Calciomercato Serie A: trattative e rinnovi top da seguire

Calciomercato Serie A: trattative e rinnovi top da seguire

Il calciomercato è sempre attivo e diverse squadre europee sono in cerca di rinforzi. Tra le notizie più rilevanti ci sono alcune trattative che potrebbero riaccendersi nelle prossime settimane.

L’attenzione è sulla possibile operazione tra Roma e Inter riguardante Koné e Frattesi. Koné è un elemento fondamentale per la Roma, mentre Frattesi offre grande versatilità per l’Inter. Secondo Tuttosport, l’Inter non ha mai smesso di pensare a Koné, e Frattesi ha manifestato il desiderio di tornare nella sua ex squadra, dopo una crescita significativa a Roma. In estate, la trattativa si era arenata a causa di problemi finanziari e della valutazione di Koné, ma il desiderio di entrambi i club potrebbe riaprire il dialogo.

Per quanto riguarda l’Inter, si parla del rinnovo di Federico Dimarco. L’obiettivo è prolungare il suo contratto fino al 2029 o 2030, per proteggerlo dalle offerte del Manchester United, che ha espresso interesse nei suoi confronti. Dimarco, 27 anni, ha avuto un inizio di stagione eccezionale, segnando due gol e fornendo assist sia in Serie A che in Nazionale. La fiducia di Chivu lo ha trasformato in un giocatore chiave per l’Inter, e la dirigenza è determinata a blindarlo con un nuovo contratto, riconoscendo il suo ruolo importante nella squadra.

Le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi interessanti nel mercato, con molti protagonisti pronti a muoversi.

