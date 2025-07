Calciomercato Serie A: trattative e acquisti di oggi 17 luglio

Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento in Serie A, con numerose trattative in corso tra i club. Oggi si svolgeranno visite mediche cruciali, tra cui quelle di Lorenzo Lucca, attaccante atteso a Roma per unirsi al Napoli. L’operazione, che prevede un prestito con obbligo di riscatto, si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

La Juventus ha raggiunto un accordo per l’arrivo di Francisco Conceiçao dal Porto. Anche l’Inter è attivamente coinvolta nel mercato, puntando su Lookman, con il quale sarebbe già stata trovata una base di intesa. Tuttavia, il giocatore interessa anche all’Atletico Madrid. Parallelamente, la Roma sta lavorando per acquisire il centrocampista Rios dal Palmeiras, con un’offerta di 30 milioni di euro.

Altri movimenti interessano il mercato nazionale. Il Bologna si prepara a dare il benvenuto a Federico Bernardeschi, mentre l’Atalanta ha fissato le visite mediche per Marco Sportiello. Il Milan, da parte sua, sta trattando con l’Almeria per Pubill, ma vuole prima fare un ultimo tentativo per Doué dello Strasburgo.

Le operazioni non si limitano ai club di vertice: il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Niccolò Corrado, mentre l’Empoli ha ceduto Liberato Cacace al Wrexham per circa 2,5 milioni di euro. Infine, il Palermo avrebbe espresso interesse per Mattia Bani, centrale del Genoa, mentre il Cagliari è vicino a chiudere per Folorunsho.