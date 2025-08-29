Calciomercato Serie A: Juventus e Napoli in cerca di attaccanti

Il calciomercato è sempre in movimento, con diverse squadre europee pronte a fare la propria mossa. Ecco le ultime novità sugli attaccanti più richiesti e sulle trattative in corso.

Kolo Muani continua a essere nel mirino della Juventus, che non riesce ancora a chiudere l’affare. I bianconeri stanno quindi valutando alternative, tra cui Nicolas Jackson, attaccante senegalese in uscita dal Chelsea. Jackson è anche nel radar del Bayern Monaco e di vari club di Premier League. Se la trattativa con il PSG per Kolo Muani non si sbloccherà, potrebbe arrivare in prestito.

Intanto, il Napoli sta intensificando i contatti con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riportato, le due società hanno trovato un accordo su un prestito con diritto di riscatto. Hojlund ha già dato il suo consenso e si prepara a sostenere le visite mediche in Italia.

La Roma, dal canto suo, cerca un attaccante e sta puntando su Brian Brobbey dell’Ajax. Tuttavia, la società deve prima trovare una sistemazione per Dovbyk, considerato non adatto al gioco di Gasperini. Il costo di Brobbey si attesta sui 25 milioni di euro, e sono in corso trattative anche per uno scambio con Gimenez del Milan, ma le negoziazioni non sembrano procedere.

Il calciomercato continua a riservare sorprese, con club e giocatori al centro di intense trattative.