Calciomercato Serie A 2025-26: chi tirerà i calci d’angolo?

Con l’approssimarsi del nuovo campionato di Serie A, il calciomercato estivo sta dando importanti scossoni alle rose delle venti squadre. Gli allenatori virtuali si preparano con attenzione in vista delle aste di fantacalcio per sfruttare al meglio le opportunità di punteggio. Uno degli aspetti cruciali da tenere d’occhio riguarda i calciatori incaricati di battere i calci d’angolo, poiché forniscono assist che possono rivelarsi decisivi.

Le probabili scelte per i tiratori di calci d’angolo variano da squadra a squadra. Nell’Atalanta, i principali esecutori potrebbero essere Samardzic e De Ketelaere. Il Bologna punterà su Orsolini e Bernardeschi, mentre il Cagliari potrebbe affidarsi a Zortea e Gaetano. Per il Como, i nomi in lizza sono Strefezza e Baturina, mentre la Cremonese potrebbe scegliere Vandeputte e Castagnetti.

La Fiorentina avrà Gudmundsson e Mandragora, mentre il Genoa si affiderà a Martin e Stanciu. Per l’Inter, i possibili tiratori sono Calhanoglu e Dimarco, mentre la Juventus conterrà Koopmeiners, Yildiz e Cambiaso. Nella Lazio, Zaccagni e Rovella sono quelli più attesi, mentre il Lecce punterà su Gallo e Rafia.

Il Milan potrebbe avere Pulisic e Modric, mentre il Napoli schiererà De Bruyne e Politano. Per il Parma ci sono Man e Bernabè, mentre il Pisa avrà Angori e Tramoni. La Roma punterà su Soulè, Angelino e Dybala, il Sassuolo su Berardi e Pierini. Infine, il Torino avrà Lazaro e Biraghi, l’Udinese Thauvin e Lovric, e il Verona scelserà tra Suslov e Kastanos.