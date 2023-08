Calciomercato Roma, Zapata salta: ultime news

Duvan Zapata non sarà un giocatore della Roma secondo le ultime news di calciomercato di oggi, 23 agosto 2023. Come riferisce Sky Sport, l’Atalanta ha deciso di bloccare la cessione del 32enne centravanti colombiano che la dirigenza della Roma avrebbe voluto mettere a disposizione dell’allenatore José Mourinho. La Roma avrebbe offerto 10 milioni per il cartellino con pagamento diviso in due tranche. La modalità non riscuote il consenso dell’Atalanta, che – secondo le tempistiche previste dalla Roma – dovrebbe fornire una risposta entro stasera.