Calciomercato: Roma e Napoli alle prese con grandi trattative

La giornata di calciomercato si è rivelata intensa per molte squadre italiane. La Roma sta valutando il giovane attaccante Tyrique George del Chelsea, con un’offerta attorno ai 20 milioni di euro in caso di definitiva approvazione. Tuttavia, Jadon Sancho ha rifiutato una proposta della Roma, nonostante i tentativi del direttore sportivo Massara di trovare un accordo.

Il Napoli è ad un passo dal riportare in squadra Elmas, con trattativa in corso con il Lipsia per un prestito oneroso con diritto di riscatto. In parallelo, il club partenopeo sta cercando di chiudere la questione legata a Hojlund con il Manchester United, anche se mancano ancora dettagli da definire.

Il Milan sta seguendo con interesse Giovanni Fabbian, ma il Bologna non sembra intenzionato a cederlo. Si fa anche strada il nome di Adrien Rabiot, attualmente al Marsiglia, ma la richiesta degli francesi di 15 milioni di euro rende la pista complessa.

La Juventus ha ricevuto un’offerta per Savona dal Nottingham Forest, mentre il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Oristanio dal Venezia, pronto per le visite mediche. Infine, la Cremonese continua a pressare per Jamie Vardy, con contatti in corso per valutare un possibile accordo.