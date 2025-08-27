24.7 C
Roma
giovedì – 28 Agosto 2025
Attualità

Calciomercato: Roma e Napoli alle prese con grandi trattative

Da StraNotizie
Calciomercato: Roma e Napoli alle prese con grandi trattative

La giornata di calciomercato si è rivelata intensa per molte squadre italiane. La Roma sta valutando il giovane attaccante Tyrique George del Chelsea, con un’offerta attorno ai 20 milioni di euro in caso di definitiva approvazione. Tuttavia, Jadon Sancho ha rifiutato una proposta della Roma, nonostante i tentativi del direttore sportivo Massara di trovare un accordo.

Il Napoli è ad un passo dal riportare in squadra Elmas, con trattativa in corso con il Lipsia per un prestito oneroso con diritto di riscatto. In parallelo, il club partenopeo sta cercando di chiudere la questione legata a Hojlund con il Manchester United, anche se mancano ancora dettagli da definire.

Il Milan sta seguendo con interesse Giovanni Fabbian, ma il Bologna non sembra intenzionato a cederlo. Si fa anche strada il nome di Adrien Rabiot, attualmente al Marsiglia, ma la richiesta degli francesi di 15 milioni di euro rende la pista complessa.

La Juventus ha ricevuto un’offerta per Savona dal Nottingham Forest, mentre il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Oristanio dal Venezia, pronto per le visite mediche. Infine, la Cremonese continua a pressare per Jamie Vardy, con contatti in corso per valutare un possibile accordo.

Articolo precedente
Asseverazione Asse.Co. esclusiva dei consulenti del lavoro
Articolo successivo
Gossip da Venezia: tensioni e polemiche alla Biennale 2023
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.