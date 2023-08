Calciomercato Roma, arriva Renato Sanches: ultime news

Renato Sanches a un passo dalla Roma secondo le ultime news del calciomercato. La trattativa del club giallorosso con il Paris Saint-Germain sembra essere già ai dettagli finali. Insomma il portoghese sarebbe ormai pronto a partire per l’Italia. L’affare dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso di 1 milione di euro.

A poche ore dall’inizio della Ligue 1, il Psg deve ancora definire la propria rosa. Sanches, come altri giocatori del ricchissimo organico, non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Luis Enrique. Il club transalpino è alle prese inoltre con la complessa gestione del caso Kylian Mbappé: il 24enne attaccante non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Nelle prossime settimane, da Parigi potrebbero partire anche Marco Verratti e Neymar.

La Roma, dopo l’arrivo di Sanches, continuerà a lavorare per portare un attaccante alla corte di José Mourinho. La lista dei candidati si arricchisce giorno dopo giorno: da Luis Muriel a Duvan Zapata, da Marko Arnautovic a Arek Milik.