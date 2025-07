Calciomercato: Ritorni e Addii Shock in Serie A Spettacolare

Oggi, il mercato calcistico ha assistere a diverse operazioni significative, tra ritorni e addii che stanno ridisegnando le squadre. Mentre si avvicina il periodo dei ritiri, i club si attivano per rinforzarsi, con notizie di trasferimenti che affollano le cronache sportive.

Il Napoli sta affrontando con apprensione la situazione di Victor Osimhen, con il Galatasaray che non ha ancora confermato il pagamento di 75 milioni di euro richiesti per l’attaccante. In contrasto, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Luka Modric, mentre il Club Brugge ha chiuso la porta sulla cessione di Ardon Jashari, non avendo ricevuto offerte adeguate.

La notizia del giorno è certamente il ritorno di Ciro Immobile in Serie A, che ha firmato un contratto annuale con il Bologna, con opzione per un secondo anno. Anche Edin Dzeko è tornato nel campionato italiano, approdando alla Fiorentina con un accordo simile. Entrambi i giocatori portano con sé un’importante esperienza, avendo entrambi vinto il titolo di capocannoniere.

Theo Hernandez, dopo sei anni in Italia, lascia il Milan per unirsi all’Al-Hilal, con un trasferimento da 25 milioni di euro. L’ex milanista ha dichiarato di non aver più trovato in sintonia con la dirigenza, sottolineando la necessità di un cambiamento. Per sostituirlo, il Milan punta su Archie Brown, con il Gent che sembra aperto all’operazione.

Anche Leandro Paredes saluta l’Italia e si trasferisce al Boca Juniors per 3,5 milioni di euro, esprimendo affetto per Roma. La Juventus, nel frattempo, sembra vicina a concludere l’affare per Francisco Conceiçao, mentre la Roma è in contatto con il Flamengo per il terzino Wesley, con entrambi i club che chiedono circa 25 milioni di euro.