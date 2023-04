Calciomercato, operazioni sospette: Fiamme Gialle in sedi di Roma, Lazio e Salernitana

Operazioni di calciomercato di Roma, Lazio e Salernitana nel mirino della giustizia. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici della As Roma e nelle sedi della Lazio e della Salernitana nell’ambito di indagini su operazioni di mercato e in particolare sulla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive e trasferimenti di alcuni calciatori. Per la Roma, la perquisizione riguarda operazioni compiute tra il 2017 e il 2021. Nei confronti della Lazio si procede per emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

ROMA – Ci sono anche Thomas Dan e Ryan Patrick Friedkin, James Pallotta e Mauro Baldissoni tra gli indagati dell’inchiesta della procura di Roma. Nell’ambito del procedimento i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro presso gli uffici della As Roma per operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

Le accuse per i dieci indagati, tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda delle posizioni quelle di false fatturazioni e comunicazioni sociali. Nel mirino dei pm, come riportato nel decreto di perquisizione, le operazioni relative all’acquisto e alla cessione di alcuni calciatori tra i quali Frattesi, Spinazzola, Cristante, Kumbulla.

“L’As Roma prende atto dell’avvio di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Società nonché di alcuni suoi attuali e precedenti dirigenti. La società sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti”, si legge in una nota della Roma.

LAZIO – Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il dirigente sportivo Igli Tare sono tra gli indagati di un’inchiesta della procura di Tivoli per operazioni di trasferimento di calciatori avvenute tra Lazio e Salernitana tra il 2017 e il 2021. Gli altri indagati sono Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani.

“La S.S. Lazio è una casa di cristallo nella quale tutti i documenti sono a posto e sempre a disposizione di tutte le Autorità. Ci siamo sempre attenuti, nel nostro operato, ad un’ottica di leale e totale cooperazione e, quindi, qualsiasi documentazione ci fosse stata richiesta sarebbe stata da noi immediatamente consegnata”, scrive la Lazio in una nota. “Nutriamo comunque il massimo rispetto per la Magistratura e confidiamo pertanto di fugare celermente qualsiasi equivoco o dubbio in relazione alle ipotesi di contestate”, conclude la Lazio.

FIAMME GIALLE – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della Procura della Capitale, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio presso gli uffici della As Roma. Le attività di polizia giudiziaria si riferiscono a operazioni di trasferimento di calciatori professionisti avvenute negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021.

I finanzieri, inoltre, su disposizione della Procura di Tivoli, hanno eseguito perquisizioni presso le sedi della Lazio e della Salernitana per operazioni di trasferimento di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21.

Le indagini in corso, di cui è titolare la Procura di Tivoli, competente sul luogo dove ha sede legale la Lazio, “non sono collegate con altre svolte da altre Procure della Repubblica di cui vi è stata notizia sugli organi di informazione – si spiega in una nota – Si procede per i reati di cui agli artt. 8 e 2 D.Lvo 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti), e per i reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. (delitti di false comunicazioni sociali)”.

Le perquisizioni sono state disposte al fine di acquisire, come previsto dall’art. 247 c.p.p., documentazione contabile ed extracontabile attinente alle cessioni degli sportivi, ed in particolare quella relativa ai contratti sottoscritti tra le due società, agli accordi intercorsi tra le società ed i singoli calciatori, ai pagamenti eseguiti, alle modalità con le quali si è arrivati a fissare il prezzo ufficiale di vendita ed il valore dei calciatori ceduti.