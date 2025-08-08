Calciomercato oggi: ultime trattative e aggiornamenti live

Il calciomercato continua a vivere intensi sviluppi, con numerose trattative che stanno caratterizzando questa giornata. Le squadre europee si muovono per rinforzare le proprie rose in vista della nuova stagione.

Al mattino, il Bayern Monaco ha effettuato un sondaggio per Gianluigi Donnarumma, portiere attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Questa operazione potrebbe avviare un’importante manovra sul mercato dei portieri.

Contemporaneamente, il Manchester United sembra aver messo a segno un colpo di mercato per il proprio attacco. È stato raggiunto un accordo con il RB Lipsia per il trasferimento di Benjamin Sesko, centravanti molto richiesto, per una cifra che si aggira attorno ai 73,3 milioni di sterline. Il club guidato da Amorim spera di rinforzare la sua avanzata con questo giovane talento.

Infine, l’attaccante Weah ha reso noto il suo desiderio di unirsi all’Olympique Marsiglia. In una dichiarazione, ha affermato di voler vestire la maglia della squadra francese, indicando così le sue preferenze per il futuro della sua carriera.

Il calciomercato è caratterizzato da continue trattative, e ogni giorno porta con sé novità che potrebbero cambiare gli equilibri delle squadre e delle leghe. Rimani aggiornato sugli sviluppi delle trattative e sulle ultime news dal mondo del calcio.