Calciomercato: news e trattative, cosa bolle in pentola?

Notizie di Calciomercato: Aggiornamenti Recenti

Il calciomercato estivo continua a essere protagonista nelle principali squadre di Serie A e all’estero. Tra trasferimenti, trattative e novità sugli allenatori, sono molte le notizie in arrivo.

Il Milan ha visto Theo Hernandez aprire a un possibile trasferimento all’Al Hilal, mentre la Fiorentina ha finalizzato l’acquisto di Viti dal Nizza con un prestito e diritto di riscatto. A Cagliari sono in corso contatti con il Napoli per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino, e il Padova potrebbe acquisire Jonathan Silva dal Torino in prestito.

Il Venezia ha esercitato l’opzione di acquisto per il portiere Filip Stanković dall’Inter, e continua a puntare su Giovanni Stroppa come allenatore per la stagione 2025/26. Il Bologna valuta di rafforzare l’attacco con Andrea Pinamonti, mentre il Barcellona ha in programma l’acquisto di Nico Williams e considera anche l’opzione Ansu Fati.

In giro per l’Europa, Paul Pogba è in procinto di firmare con il Monaco. La finestra per i diritti di riscatto è ufficialmente aperta dal 22 giugno, dando la possibilità ai club di esercitare le opzioni sui prestiti già effettuati. La Juventus e il Napoli sono in competizione su diversi fronti di mercato, compresi i nomi di Sancho e Jackson.

Fonte: sport.sky.it