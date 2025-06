Calciomercato Napoli: ultime trattative e colpi in arrivo

Il calciomercato è attivo e si è recentemente chiusa una finestra speciale di dieci giorni, permettendo alle squadre impegnate nel Mondiale per club di apportare rinforzi. Sebbene il mercato regolare riaprirà il 1° luglio, il Napoli sta già pianificando mosse future.

Tra gli acquisti, il club partenopeo ha messo gli occhi su Kevin De Bruyne, svincolato dal 30 giugno, e Luca Marianucci, attualmente in forza all’Empoli. Per quanto riguarda le cessioni, Natan è in procinto di trasferirsi al Betis Siviglia.

Il Napoli ha anche una lunga lista di obiettivi. Tra i nomi al centro dell’attenzione ci sono Edon Zhegrova e Jonathan David, entrambi del Lille, insieme a Georgiy Sudakov dello Shakhtar. Sul taccuino figurano anche Lee Kang-in e Gianluigi Donnarumma, entrambi del PSG. Altri possibili affari riguardano Viktor Gyokeres, Sam Beukema, Oumar Solet, Fikayo Tomori, ed Antonio Nusa.

Ulteriori nomi di interesse comprendono Yunus Musah e Federico Chiesa, entrambi del Milan, così come Davide Frattesi dell’Inter e il giovane Luca Lucca dell’Udinese. Infine, il club sta valutando anche Ademola Lookman dall’Atalanta e diversi altri giocatori in forza a club esteri, compresi Darwin Núñez e Mateo Retegui.

Le trattative sono in corso e si prospetta un’estate movimentata per il Napoli sul fronte del mercato.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.calcionapoli1926.it