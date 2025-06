Calciomercato Napoli: ultime novità e obiettivi per la squadra

Il calciomercato continua a essere al centro dell’attenzione, anche dopo la chiusura della finestra extra di dieci giorni, pensata per le squadre del Mondiale per club. Sebbene il mercato ufficiale riapra il 1° luglio, il Napoli sta già lavorando per definire possibili accordi che potrebbero essere ufficializzati dopo tale data.

Per quanto riguarda gli acquisti, il club partenopeo è interessato a Kevin De Bruyne, attualmente svincolato dal 30 giugno, e a Luca Marianucci, difensore dell’Empoli. Nel capitolo delle cessioni, si segnala il trasferimento di Natan al Betis Siviglia.

Il Napoli ha anche individuato diversi obiettivi. Tra questi figurano Edon Zhegrova e Jonathan David, entrambi attaccanti del Lille, Georgiy Sudakov centrocampista dello Shakhtar, Lee Kang-in e Gianluigi Donnarumma del PSG, oltre a Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona. Il club è al lavoro anche per potenziare la difesa: i nomi di Sam Beukema (Bologna), Oumar Solet (Udinese) e Fikayo Tomori (Milan) sono tra i profili monitorati.

Ulteriori obiettivi in attacco includono Antonio Nusa (Lipsia), Yunus Musah (Milan), Ademola Lookman (Atalanta) e Darwin Nunez (Liverpool), mentre per il centrocampo ci sono interessi per Davide Frattesi (Inter) e Federico Chiesa (Liverpool). Il Napoli esplora una varietà di opportunità sul mercato, cercando di rinforzare la squadra per le sfide future.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.calcionapoli1926.it