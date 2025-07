Calciomercato Napoli: Torino insiste per Ngonge e Milinkovic

Nel mondo del calcio, si intensificano le manovre di mercato mentre si avvicina la chiusura della sessione. Tra le squadre attive su questo fronte, il Torino mostra particolare interesse nei confronti di Cyril Ngonge.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club granata è determinato a non lasciar sfuggire il giovane attaccante. Ngonge è diventato un obiettivo primario per il Torino, che sta cercando di rinforzare il proprio reparto offensivo con innesti di qualità. Inoltre, il Torino ha preso atto della potenziale operazione di acquisto del portiere Milinkovic-Savic da parte del Napoli, ma intende mantenere vivo l’interesse per Ngonge. Il club di Torino ha individuato anche Gaetano Oristanio come un altro possibile acquisto per completare la rosa.

La situazione del calciomercato potrebbe portare a sviluppi significativi, con il Torino pronto ad accelerare le trattative per assicurarsi Ngonge e soddisfare le richieste dell’allenatore. Gli aggiornamenti sono attesi nelle prossime settimane, mentre entrambe le squadre continuano a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.