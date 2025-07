Calciomercato Napoli: Pio Esposito, offerte e strategie nuove

Il calciomercato è un periodo cruciale per le squadre, con trattative e strategie in continua evoluzione. Recentemente, la SSC Napoli ha preso in considerazione l’acquisto di un giovane talento.

Il protagonista di questa storia è Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club milanese ha rifiutato diverse offerte per il giocatore, che sembra quindi destinato a rimanere alla sua attuale squadra per la prossima stagione. Anche il Napoli aveva manifestato interesse per Esposito, ipotizzando un’offerta di 30 milioni di euro più bonus. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis e il suo staff hanno deciso di deviare le loro attenzioni verso altri obiettivi sul mercato, lasciando così la strada aperta all’Inter per trattenere il talentuoso attaccante.