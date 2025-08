Calciomercato Napoli: Obaretin conteso tra Empoli e Palermo

Il calciomercato è in pieno fermento e i club si stanno attivando per rinforzare le loro rose. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Nosa Obaretin, giovane difensore di 22 anni in forza al Napoli.

Attualmente, l’Empoli sembra avere un forte interesse per il calciatore, ma secondo l’analista di mercato Alfredo Pedullà, anche un’altra squadra ha manifestato la volontà di inserirsi nella trattativa. Pedullà ha rivelato, attraverso il suo profilo su X, che il Palermo è tra i club che hanno preso in considerazione Obaretin. Nonostante l’interesse del Palermo, l’Empoli sta continuando i suoi sforzi per mantenere il primato su questo giocatore promettente.

La situazione è ancora in evoluzione e molti aspetti del futuro di Obaretin sono da definire nei prossimi giorni.