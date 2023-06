Calciomercato, Mac Allister al Liverpool: avrà maglia numero 10

Colpo del Liverpool, annunciato sul sito ufficiale: i Reds hanno trovato l’accordo con il Brighton per l’acquisto di Alexis Mac Allister, protagonista con l’Argentina campione del mondo pochi mesi fa. Il centrocampista è il primo colpo dell’estate del club allenato da Klopp, avrà la maglia numero 10. “Sono entusiasta. È un sogno che diventa realtà -ha commentato il giocatore-. Sono elettrizzato, non vedo l’ora di cominciare. Per me è stato un anno fantastico, ora però devo pensare ad essere un giocatore ed una persona migliore per il mio nuovo club”. Dopo l’ufficialità del passaggio di Bellingham al Real Madrid, anche il Liverpool piazza il primo colpo in vista della nuova stagione. Manca ancora tempo all’apertura ufficiale ma, per le squadre, il calciomercato è già cominciato.