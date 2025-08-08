Calciomercato: Lookman, Vlahovic e le nuove sfide dei club italiani

Il mercato calcistico si presenta più incendiario che mai, con diverse situazioni tensive tra club e giocatori. Uno dei casi più emblematici è quello di Ademola Lookman, esterno nigeriano in rotta con l’Atalanta e intenzionato a trasferirsi all’Inter, nonostante il suo attuale contratto. Lookman è sparito negli ultimi giorni, esponendosi a una multa e a un possibile taglio dello stipendio pur di forzare la sua partenza verso Milano.

L’Inter ha formulato un’offerta di 45 milioni di euro per il giocatore, cifra rifiutata dai bergamaschi. Il presidente Percassi ha sottolineato che la società deciderà il futuro di Lookman, evidenziando un accordo preesistente per la vendita all’estero. In attesa di sviluppi, l’Inter potrebbe aumentare la sua offerta a 50 milioni, ma sta anche valutando alternative, come il calciatore Sancho.

Nel frattempo, il mercato ha già visto tensioni significative, come quella che ha coinvolto il Milan nella trattativa con il Bruges per il centrocampista Jashari. Dopo un lungo tira e molla, il rossonero ha finalmente concluso l’operazione, mentre sulla sua strada si è posta anche la questione di Morata, conteso tra il Galatasaray e il Milan.

In casa Juve, il clima è altrettanto teso. Dusan Vlahovic è in contrapposizione con la dirigenza bianconera, desideroso di unirsi al Milan, ma la richiesta di 30 milioni ha bloccato ogni tentativo di accordo. Altera continue trattative si verificheranno anche attorno a Douglas Luiz e al portiere Donnarumma, con il futuro incerto che continua a far parlare di sé nel mondo del calcio.