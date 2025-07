Calciomercato live: trattative e gossip dal mondo del calcio

La sessione di calciomercato sta vivendo momenti intensi, con diverse operazioni di trasferimento in corso tra le squadre di Serie A. Ecco le ultime notizie sulle trattative.

Il Napoli è in trattativa confrontandosi con il Galatasaray per il giocatore Osimhen, cercando di definire un accordo. Nel frattempo, il club partenopeo è impegnato anche con l’Udinese per il giovane attaccante Lucca.

La Roma sta puntando su El Aynaoui, centrocampista del Lens, il cui prezzo è stimato a circa 30 milioni di euro, mentre si allontana l’ipotesi di un ingaggio per Rios del Palmeiras. Inoltre, si attende l’ufficialità del rinnovo contrattuale per il portiere Svilar.

Il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto di Gennaro Borrelli, ex giocatore del Brescia, che ha firmato un contratto fino al 2029 con possibilità di rinnovo. Intanto, nel Milan è in corso la trattativa per la risoluzione del contratto di Sportiello; il club sta valutando l’ingaggio di Terracciano come nuovo secondo portiere.

Un’altra importante notizia riguarda Dzeko, che ha firmato con la Fiorentina, mentre Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna con un contratto di un anno e opzione per il prolungamento.

Infine, l’Al Hilal ha concluso l’acquisto di Theo Hernandez dal Milan, per una cifra di 25 milioni di euro, permettendo al terzino francese di intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita.