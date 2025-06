Calciomercato Live: News e Colpi di Oggi 27 Giugno 2025

Il calciomercato entra nel vivo, con numerosi movimenti e trattative che coinvolgono diverse squadre italiane e internazionali. Qui di seguito alcune delle ultime notizie emerse.

Il Napoli sta valutando il trasferimento di Lucca, mentre per Nunez le richieste sembrano elevate. L’Atalanta è vicina alla cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid e ha completato l’acquisto di Sulemana dal Southampton. Nel frattempo, Milan e Atalanta mostrano interesse per Honest Ahanor del Genoa.

Il Como sta perfezionando l’accordo per l’arrivo di Jesus Rodriguez dal Betis, mentre la Juventus è a un passo dal rinnovare il contratto con Federico Gatti, che firmerà fino al 2029. I bianconeri continuano a lavorare per assicurarsi anche David. Il Bologna è in trattativa con il Venezia per Nicolussi Caviglia.

Nel cambio di panchine, Alberto Gilardino è stato ufficialmente nominato allenatore del Pisa con un contratto biennale. Eusebio Di Francesco guiderà il Lecce con un accordo fino al 2026, rinnovabile in caso di salvezza. Giovanni Stroppa, ex allenatore della Cremonese, è stato scelto dal Venezia con un contratto annuale, anch’esso rinnovabile in caso di promozione.

In campo internazionale, Cristiano Ronaldo ha esteso il suo contratto con l’Al-Nassr fino al 2027. Infine, il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto del terzino ungherese Kerkez, ex Milan, per una cifra vicina ai 47 milioni di euro.

