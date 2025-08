Calciomercato: le ultime trattative e i colpi di mercato del 2025

Il calciomercato è un tema caldo in questo periodo, con numerose squadre impegnate a rafforzare le proprie rose. Diversi club di Serie A e internazionali sono attivi, con una serie di trattative e ufficialità che emergono quotidianamente.

L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, per un acquisto che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con ulteriori 5 milioni di bonus. Tuttavia, il Napoli non scende sotto la propria richiesta di 30 milioni più 5 di bonus per il giovane talento.

Il Napoli, intanto, ha ripreso i contatti per Miguel Gutierrez del Girona, presentando un’offerta di 20 milioni di euro. Un altro club che si sta muovendo attivamente è il Milan, che ha aperto un sondaggio per il giovane attaccante Kalimuendo.

Nel frattempo, il Pisa ha concluso l’ingaggio di Cuadrado, che firmerà un contratto annuale fino al 30 giugno 2026, mentre il Galatasaray ha ufficializzato il trasferimento di Victor Osimhen, acquistato per 75 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Anche il Nottingham Forest ha fatto notizia, ufficializzando l’acquisto dell’attaccante svizzero Ndoye dal Bologna. Strefezza, ex giocatore del Como, è passato all’Olympiacos per 8 milioni di euro. Infine, sono attesi sviluppi in merito a Vlahovic della Juventus, con il direttore generale che ha lasciato aperta la possibilità di una sua partenza qualora arrivasse l’offerta giusta.