Calciomercato: le ultime notizie sulle trattative di luglio

Nell’ambito del calciomercato, numerosi club di Serie A stanno finalizzando importanti operazioni per rinforzare le proprie rose. Il Sassuolo è attivamente coinvolto in trattative per acquisire Fadera e Engelhardt dal Como, come confermato dal dirigente Carnevali.

Nel frattempo, il Verona ha ufficializzato l’arrivo del giovane centrocampista Yellu Santiago, classe 2004, a parametro zero. La Cremonese, dopo aver fallito il trasferimento di Gollini dalla Roma, si avvicina a un accordo con la Sampdoria per Audero, portiere che dovrebbe sostituire l’infortunato.

Buone notizie per la Juventus: Gatti ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2030, con uno stipendio annuale di 3,1 milioni di euro più bonus. La squadra è anche in attesa dell’arrivo di Joao Mario per le visite mediche.

Il Napoli ha praticamente concluso l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic per 22,5 milioni di euro, mentre il Torino si prepara a ingaggiare Israel in sostituzione. Cyril Ngonge sta effettuando le visite mediche prima del trasferimento dal Napoli al Torino.

Altri movimenti interessanti includono l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Evan Ferguson da parte della Roma, in prestito dal Brighton. Infine, Emerson Royal ha lasciato il Milan per tornare in Brasile con il Flamengo a titolo definitivo per 10 milioni di euro, sbloccando così il trasferimento di Wesley verso la Roma.