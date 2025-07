Calciomercato, le ultime notizie su acquisti e cessioni

Il mercato calcistico si intensifica con trattative significative che stanno prendendo piede in Italia e all’estero. Theo Hernandez, attualmente al Milan, è a un passo dal trasferimento all’Al Hilal per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, nonostante non sia stato incluso nella lista dei convocati per il ritiro della squadra.

Intanto, il Napoli continua a lavorare per rinforzare il proprio organico. È forte l’interesse per Milinkovic-Savic, seguito anche dal Leeds, mentre Lorenzo Lucca dell’Udinese è un altro obiettivo, con una richiesta di 40 milioni di euro da parte dei friulani. Il club partenopeo sembra anche vicino alla chiusura dell’affare per Beukema, promettente difensore olandese.

Nel frattempo, Lorenzo Insigne è tornato in Italia e ha espresso la sua volontà di tornare a giocare con la Nazionale. Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Martin Vitik, mentre la Virtus Entella ha chiuso per Marco Nichetti.

Il Botafogo sembra pronto ad annunciare l’arrivo di Davide Ancelotti come nuovo tecnico, consolidando le sue ambizioni per la prossima stagione. Il Genoa sta per rinnovare il contratto a Junior Messias e ha trovato un accordo con il Benfica per Casper Tengstedt, mentre il Fenerbahce ha ufficializzato il prestito di Jhon Duran.

Infine, Francesco Farioli è stato nominato nuovo allenatore del Porto, siglando un contratto biennale, in un mercato che promette ulteriori sorprese e trasferimenti.