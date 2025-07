Calciomercato: le trattative di oggi tra acquisti e cessioni

Il mercato calcistico continua a muoversi con dinamismo, con numerose trattative in corso che coinvolgono diversi club. In particolare, l’Inter sta cercando di finalizzare l’acquisto del centrocampista Ademola Lookman, con Giuseppe Marotta in trattative con il suo omologo del club avversario, Luca Percassi. I nerazzurri sono pronti a presentare un’offerta revisione da 43 milioni più bonus.

Intanto, il presidente dell’Inter, Scaroni, ha parlato della situazione riguardante Jashari, affermando che il giocatore è desideroso di unirsi al club e che non si intende fare un’offerta esorbitante. La Roma ha ufficializzato l’arrivo del portiere Vasquez, che entra a far parte del club dopo essersi svincolato dal Milan, e sta avanzando nei colloqui per l’acquisto di Ghilardi dall’Hellas Verona.

In altre parti della Serie A, il Cagliari è alla ricerca di nuove opzioni per rinforzare la difesa, puntando su Goglichidze e Piatkowski, mentre la Cremonese ha autorizzato Baschirotto a svolgere visite mediche in vista del suo trasferimento. Il Nottingham Forest ha concluso un accordo per la cessione di Ndoye, che potrebbe muoversi per oltre 40 milioni di euro.

Nel frattempo, il Bayern Monaco ha avviato le visite mediche per Luis Diaz e la Juventus sta lavorando al ritorno di Kolo Muani. Con queste operazioni, il mercato estivo si preannuncia ricco di sorprese e novità per i tifosi.