Calciomercato Lazio, Lotito: "Dimissioni Sarri? Scemenze"

“Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, ha capito? Falso, totalmente, tutto falso, stiamo lavorando…”. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, smentisce le sulle voci sulle possibili dimissioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri per dissapori sul calciomercato. Le ultime notizie incontrollate fanno riferimento al malumore del tecnico, in procinto di prendere decisioni improvvise, anche per quello che sarebbe successo nel vertice a Formello la notte scorsa. Il patron laziale nega tutto e non nasconde la sua rabbia proprio per questi rumors che vengono fuori, tanto da ribadirlo a chiare note più volte, urlando al telefono: “Ma quali dimissioni, è falso”, dice a Tag24 di Unicusano.

LOTITO E SARRI, IL COMUNICATO

Lotito e Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”, spiega il club in una nota ufficiale.

“Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune”, prosegue la nota della Lazio.